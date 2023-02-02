Защитник «Барыса» Алекс Грант поделился мнением о поражении от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ и высказался о покере в ворота «Адмирала» (5:1).

«Каждый раз, когда приезжаешь сюда, то ощущение, что будет игра немного другого уровня. Тебе будет противостоять крайне серьезный оппонент, будет большая игра, и ты должен сыграть на пределе возможностей. Считаю, мы уверенно провели первый отрезок, во втором, думаю, были не похожи на себя, сыграли, скажем так, мягкотело. Два броска? Да, они выигрывали стыки, контролировали среднюю зону, владели шайбой, давили, давили. Мы застревали в своей зоне и не могли смениться. Надо было выигрывать борьбу, нейтральные шайбы, играть в их зоне. Ну и их победный гол, когда мы были в большинстве, — это было нелегко. Сложный момент встречи. Думаю, мы неплохо отреагировали на эту пропущенную шайбу, но хорошего мало, раз не смогли реализовать голевые шансы. Эта шайба сделала разницу в игре, хотели забить сами, а получили в свои ворота, к сожалению. Немного разочарован, но не все потеряно, мы пока в гонке за плей-офф, поэтому надо отыграться за это в следующем матче», — приводит слова Гранта Metaratings.ru.

Он также поделился впечатлениями от того, что он стал первым защитником, забившим четыре шайбы в одном матче КХЛ.

«Это была большая игра и важная победа. Я даже не знаю, как это произошло, бывают такие дни, когда у тебя, что называется, летит. Естественно, не без доли везения и усилий партнеров. Крайне приятно переживать такие моменты и входить в историю лиги», — добавил Грант.

«Барыс» после 60 матчей с 57 очками занимает десятое место в Восточной конференции.