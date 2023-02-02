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КХЛ

Сегодня, 13:43

Глухов заявил, что «Ак Барсу» нужно подойти готовым к плей-офф и меньше ошибаться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов после победы над «Барысом» (2:1) в матче регулярного КХЛ подвел итоги встречи.

«Здорово, что взяли два очка, впереди выезд, идем от игры к игре. Осталось десять матчей в регулярке, дальше плей-офф, надо подойти готовыми, меньше ошибаться, тренерский штаб нам подскажет, что еще подправить. Можно ли сказать, что игра была плотная, нервная? Ну конечно, «Барысу» нужны очки, они борются за плей-офф. Неважно, какой соперник. Вот сегодня «Сибирь» «Амуру» проиграла 0:3, Хабаровск может залезть в восьмерку. На любую игру настраиваемся. Любая команда может обыграть любую. Где-то расслабишься или недонастроишься, и минус два очка у тебя. Поэтому надо работать в полную», — приводит слова Глухова Metaratings.ru.

«Ак Барс» после 58 сыгранных матчей с 75 очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-ak-barsa-glukhov-ostalos-desyat-matchei-v-regulyarke-dalshe-plei-off-nado-podoiti-gotovymi-i-menshe-oshibatsya-224601/
Михаил Глухов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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