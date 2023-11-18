Александр Бурмистров — о первой шайбе в сезоне: «Супер эмоции, так давно не забивал»

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров, забросивший первую шайбу в сезоне в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (5:3), рассказал, почему не получается реализовать большинство.

— Хорошо играли, забрасывали много шайб. Плохо, что пропустили, считаю совсем ненужные шайбы были.

— Сегодня ваш первый гол в этом сезоне. Какие эмоции испытываете от долгожданной шайбы?

— Супер эмоции, так долго не забивал. Очень рад, что попал. Ну и спасибо Коле Голдобину, отдал четкую передачу.

— Было много попыток реализации большинства, но не всегда успешно. Что подкачало?

— Мы очень много работаем над этим компонентом игры. Знаем, что это важно. Видимо где-то не хватает техники, так как возможность соперники нам предоставляют. Будем стараться в следующих матчах.

(Анна Бирюкова)