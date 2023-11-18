Мостовой ответил на критику Пашкова: «Мы тоже не знаем, кто такой этот человек. А нас все знают»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова олимпийского чемпиона по хоккею Александра Пашкова, который раскритиковал участие бывших футболистов в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

Ранее Пашков в интервью Russia-Hoskey.ru назвал Мостового и Андрея Аршавина «по мировым меркам — проходными, сомнительными фигурами, не говоря уже о Широкове и Сычеве».

«Зачем вообще такое говорить? Кто там только ни участвовал: артисты, журналисты, в этот раз решили футболистов пригласить. Тем более, хоккей и футбол — два самых популярных вида спорта. Мы любим хоккей, играем в него. Мы ж тоже не знаем, кто такой этот человек, а нас все знают», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч звезд КХЛ-2023 состоится с 9 по 10 декабря. Сообщалось, что игры пройдут на «СКА Арене» в Петербурге.