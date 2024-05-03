Алексей Сопин раскрыл подробности контракта Артема Швеца-Рогового с «Динамо»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин в эфире «СЭ» прокомментировал переход в команду нападающего Артема Швеца-Рогового.

«Это будет полноценный контракт. У него, во-первых, есть полная картотека его обследований после операций. Была неудачная операция первая, потом приходилось все это исправлять. Да, много пропустил, но в конце сезона полностью восстановился, играл и в КХЛ, и в Высшей лиге, набирал форму. В принципе у нас есть определенные с ним договоренности, которые минимизируют риски со стороны клуба», — сказал Сопин «СЭ».

В прошлом сезоне КХЛ 29-летний форвард провел за СКА 5 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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