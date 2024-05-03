Директор московского «Динамо» Сопин: «Мы общались с Радуловым»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин в эфире «СЭ» подтвердил, что клуб вел переговоры с Александром Радуловым.

«Мы общались с представителями Александра и с Александром. В данный момент эта тема пока не совсем закрыта, но лежит на полке и уже давно не обсуждается.

Пока мы не нашли точек соприкосновения. И, я так понял, Александр разговаривает еще с «Ак Барсом» или с другими клубами. Пока это такая вялотекущая история, которая лежит и не двигается», — сказал Сопин «СЭ».

37-летний Радулов в прошлом сезоне КХЛ провел 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.

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