Директор московского «Динамо» Сопин: «Мы общались с Радуловым»

Сегодня, 16:30
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин в эфире «СЭ» подтвердил, что клуб вел переговоры с Александром Радуловым.
«Мы общались с представителями Александра и с Александром. В данный момент эта тема пока не совсем закрыта, но лежит на полке и уже давно не обсуждается.
Пока мы не нашли точек соприкосновения. И, я так понял, Александр разговаривает еще с «Ак Барсом» или с другими клубами. Пока это такая вялотекущая история, которая лежит и не двигается», — сказал Сопин «СЭ».
37-летний Радулов в прошлом сезоне КХЛ провел 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.
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