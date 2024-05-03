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Сегодня, 16:30

Директор московского «Динамо» Сопин: «Мы общались с Радуловым»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин в эфире «СЭ» подтвердил, что клуб вел переговоры с Александром Радуловым.

 

«Мы общались с представителями Александра и с Александром. В данный момент эта тема пока не совсем закрыта, но лежит на полке и уже давно не обсуждается.

Пока мы не нашли точек соприкосновения. И, я так понял, Александр разговаривает еще с «Ак Барсом» или с другими клубами. Пока это такая вялотекущая история, которая лежит и не двигается», — сказал Сопин «СЭ».

37-летний Радулов в прошлом сезоне КХЛ провел 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.

«В России Гусев будет играть только в «Динамо». Интервью спортивного директора клуба

 

 

Александр Радулов
Алексей Сопин
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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