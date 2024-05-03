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Сегодня, 17:00

Алексей Сопин рассказал, что «Динамо» работает над обменом Коновалова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин в эфире «СЭ» рассказал о поиске вариантов обмена голкипера Ильи Коновалова из клуба и поиске нового вратаря.

 

«Прорабатываем возможные варианты и на российском рынке, и на североамериканском. Понятное дело, что европейский рынок закрыт, я имею в виду европейцев: финнов, шведов, чехов. Те североамериканские вратари, которые играют в европейских лигах, не совсем, наверное, тот уровень, который мы ищем. Мы больше на североамериканский рынок ориентируемся.

Мы общаемся с агентами Ильи, работаем над его обменом. Это правда. В какой команде он окажется, пока не могу сказать, но мы работаем над этим», — сказал Сопин «СЭ».

25-летний Коновалов в прошлом сезоне провел за бело-голубых 42 игры, отразив 92,1 процента бросков с коэффициентом надежности 2,05.

«В России Гусев будет играть только в «Динамо». Интервью спортивного директора клуба

 

Алексей Сопин
Илья Коновалов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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