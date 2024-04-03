Терещенко: «Фукале — это огромная потеря, это фундамент «Трактора»

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко высказался о травме вратаря «Трактора» Зака Фукале, которую он получил в первом матче третьего раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:5, 0-1).

«Травма Фукале — это игровой момент, Шалунов просто упал, никакого злого умысла не было. «Локомотив» вообще играет достаточно чисто, вообще нисколько не грязно. К сожалению, травма произошла. Конечно, никто из клуба не расскажет о степени травмы, это плей-офф. Отсутствие Фукале в серии повлияет на «Трактор», потому что он фундамент команды. Благодаря ему «Трактор» выиграл серию у «Динамо». Это большая потеря, это даже не обсуждается. Однозначно Мыльникову будет сложно заменить Фукале в этой серии. Все-таки это один из сильнейших вратарей КХЛ», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Канадец Фукале получил травму на 35-й минуте матча с «Локомотивом» и был заменен на Сергея Мыльникова, который пропустил 3 гола и сделал 14 сейвов.