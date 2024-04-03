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3 апреля, 19:21

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом матче полуфинальной серии

Виктория Кравченко
«Металлург» обыграл «Автомобилист».
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» дома победил «Автомобилист» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2:1.

У победителей шайбы забросили Александр Петунин и Павел Акользин. У гостей единственный гол забил Данил Романцев.

Магнитогорцы повели в серии в полуфинале Кубка Гагарина — 1-0.

Следующий матч серии до четырех побед пройдет 5 апреля также в Магнитогорске.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Петунин — 1 (Гераськин), 34:31 — 1:0. Акользин — 1 (п.в., Коробкин), 58:01 — 2:0. Романцев — 1 (Баранцев), 59:18 — 2:1.

Вратари: Набоков — Аликин (57:29 — 58:01, 58:09 — 59:18, 59:42).

Штраф: 0 — 10.

Броски: 35 (15+13+7) — 32 (9+9+14).

Судьи: Морозов, Раводин.

3 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7068 зрителей.

Счет в серии: 1-0.
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
35
26
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