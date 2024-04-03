«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом матче полуфинальной серии

3 апреля, 19:21
«Металлург» дома победил «Автомобилист» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2:1.
У победителей шайбы забросили Александр Петунин и Павел Акользин. У гостей единственный гол забил Данил Романцев.
Магнитогорцы повели в серии в полуфинале Кубка Гагарина — 1-0.
Следующий матч серии до четырех побед пройдет 5 апреля также в Магнитогорске.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Петунин — 1 (Гераськин), 34:31 — 1:0. Акользин — 1 (п.в., Коробкин), 58:01 — 2:0. Романцев — 1 (Баранцев), 59:18 — 2:1.
Вратари: Набоков — Аликин (57:29 — 58:01, 58:09 — 59:18, 59:42).
Штраф: 0 — 10.
Броски: 35 (15+13+7) — 32 (9+9+14).
Судьи: Морозов, Раводин.
3 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7068 зрителей.