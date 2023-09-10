Американский журналист предложил России оставить себе голкипера ЦСКА Федотова в обмен на Мичкова

Сегодня, 11:31
Американский журналист Чак Бозман отреагировал на ситуацию с российскими хоккеистами Иваном Федотовым и Матвеем Мичковым.
«Давaйте обменяемся игроками, пусть этo и не будет обмен в трaдиционном понимании. «Филадельфии» нужен Мичкoв, которого считают потенциальной суперзвездой. Ладно, Россия, если вам нравится Федотов, остaвьте его себе. Просто oтправьте Мичкова в «Филадельфию», — написал в статье журналист Philly Hockey Now.
7-й номер драфта НХЛ Матвей Мичков не попал в заявку СКА в 3-й раз в 4 стартовых матчах этого сезона. Он единственный раз сыграл за СКА в матче с «Торпедо» (3:4), который состоялся 6 сентября, и не отметился результативными действиями. 18-летний хоккеист провел на льду 6 минут 12 секунд.
1 сентября ИИХФ оштрафовала ФХР за участие голкипера ЦСКА Ивана Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса».
В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.
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Куньлунь – ЦСКА
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