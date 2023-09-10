Вячеслав Козлов: «Овечкин или Кросби? В свою команду взял бы Овечкина, на нем можно много заработать»

Бывший нападающий «Детройта» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» рассказал, кого бы выбрал в свою команду из звезд современности.

— Кросби или Овечкин?

— В свою команду я бы взял Овечкина, потому что на нем можно много заработать, когда он побьет рекорд Гретцки.

— Макдэвид или Маккиннон?

— Макдэвид.

Ранее Козлов вспомнил о своем отъезде в НХЛ.

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