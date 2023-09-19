«Куньлунь» обыграл «Амур» в серии буллитов

Сегодня, 14:38
«Амур» дома проиграл в серии буллитов «Куньлуню» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.
В основное время голы забили форвард хабаровчан Дмитрий Шевченко и защитник китайской команды Зак Лесли.
Победный гол в серии буллитов на счету форварда «Куньлуня» Алекса Рича.
«Куньлунь» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице «Запада». «Амур» находится на восьмой строчке «Востока» (7 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шевченко — 3 (Ли, Грачев), 25:36 — 1:0. Лесли — 1, 55:41 — 1:1.
Победный буллит: Рич.
Вратари: Лозебников — Смит.
Штраф: 14 — 18.
Броски: 57 (20+24+9+4) — 30 (9+5+14+2).
Судьи: Кулаков, Лаврентьев.
19 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|2
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Куньлунь РС
|9
|5
|4
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|19.09
|12:00
|
Амур – Куньлунь РС
|1 : 2 Б