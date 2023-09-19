Сергей Глазов: «В СКА нет ни одной пятерки, которая может что-то решить»

Сегодня, 15:43
Трехкратный чемпион СССР Сергей Глазов прокомментировал неудачные результаты СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Я смотрю матчи СКА и не понимаю, что они делают на льду. И болельщики питерские, мне кажется, этого не поймут. Ребята в пас не играют, из зоны не могут выйти, кругом ошибки. Я уже не говорю про индивидуальное мастерство, потому что у нас в хоккее сейчас никого нет. Роману Ротенбергу кто-то должен подсказать, как и что исправить. Там и Володя Юрзинов есть, и Валерий Брагин. Сейчас нет ни одной пятерки, которая может что-то решить. Никакой импровизации на льду, ничего. В СКА все четыре звена отбывают номер», — приводит слова Глазова «РБ Спорт»
СКА, которым руководит Роман Ротенберг, проиграл пять матчей подряд и сейчас занимает 10-е место в Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|2
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Куньлунь РС
|9
|5
|4
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|19.09
|12:00
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Амур – Куньлунь РС
|1 : 2 Б