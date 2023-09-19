Сергей Глазов: «В СКА нет ни одной пятерки, которая может что-то решить»

Трехкратный чемпион СССР Сергей Глазов прокомментировал неудачные результаты СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Я смотрю матчи СКА и не понимаю, что они делают на льду. И болельщики питерские, мне кажется, этого не поймут. Ребята в пас не играют, из зоны не могут выйти, кругом ошибки. Я уже не говорю про индивидуальное мастерство, потому что у нас в хоккее сейчас никого нет. Роману Ротенбергу кто-то должен подсказать, как и что исправить. Там и Володя Юрзинов есть, и Валерий Брагин. Сейчас нет ни одной пятерки, которая может что-то решить. Никакой импровизации на льду, ничего. В СКА все четыре звена отбывают номер», — приводит слова Глазова «РБ Спорт»

СКА, которым руководит Роман Ротенберг, проиграл пять матчей подряд и сейчас занимает 10-е место в Западной конференции.