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Сегодня, 11:00

«Амур» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Амур» сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ 9 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Василий Филяев (ХК «Автомобилист»).
Фото ХК «Автомобилист»
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«Амур» сыграет с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 9 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Амур» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Хабаровска и Хабаровского края смогут посмотреть игру на телеканале «Губерния». Начнется эфир в 18.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур
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