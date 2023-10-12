Алтыбармакян — о поездке в систему «Чикаго»: «Я просто хотел постараться попасть в первую команду»

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян в интервью «СЭ» прокомментировал два сезона в фарм-клубе «Чикаго».

— Ты не считаешь, что твоя поездка в Америку была авантюрой? Мне кажется, что у тебя не было никакого четкого плана.

— Если честно, то четкого плана действительно не было, я просто хотел постараться попасть в первую команду. Не думаю, что я бы уехал из России, если бы у меня было хорошее предложение от команды КХЛ. Единственное, о чем я жалею, — это о том, что я попал не в тот момент не в то место. Я не снимаю с себя ответственности, но даже Лукас Райхел, которого задрафтовали в первом раунде и называли новым Драйзайтлем, играл в АХЛ.

— Что ты для себя осознал в Америке?

— Я думаю, что человек начинает больше осознавать по мере взросления. Сомневаюсь, что я бы развивался как-то иначе, если бы остался в России. Как человек я не изменился, как хоккеист я прибавил. Мне очень нравилось, что в Америке у нас было много свободного времени на льду. Ты мог остаться после тренировки и отрабатывать то, что хочешь. Я, например, всегда оставался и бросал по воротам, поэтому бросок у меня там стал лучше, чем был.

— Были ли моменты за два сезона в АХЛ, когда вас могли поднять в первую команду?

— Да, во второй сезон меня должны были поднять в основную команду, я начал набирать много очков в АХЛ. В тот год я преодолел себя и вылез из сложной ситуации. На предсезонке я до самого конца был в лагере «Чикаго», но в итоге меня не взяли на выезд с основной командой и сказали, чтобы я поиграл в АХЛ. Сначала я думал, что буду играть в первом звене, как это было годом ранее, но они спустили пять человек с односторонним контрактом в АХЛ, поэтому они физически не могли поставить меня в первое звено. В итоге я выходил в четвертом, но меня это не устраивало, поэтому я много работал и не опускал руки, начал чаще брать игру на себя, обыгрывал соперников на синей линии. Меня подняли в звено к Райхелу, мы начали набирать очки, и мне сказали, что скоро меня поднимут в НХЛ. Потом случились известные февральские события, а в Чикаго была большая украинская диаспора, поэтому как-то все заглохло. Но я доиграл тот сезон в АХЛ, меня все подбадривали.