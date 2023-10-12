«Амур» и «Ак Барс» в четверг, 12 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Платинум-Арена» в Хабаровскк. Начало — 12.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на КХЛ ТВ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Амур» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Амур» набрал 16 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Ак Барса» 23 балла, команда находится на 2-м месте Восточной конференции.

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