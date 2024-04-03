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3 апреля, 20:40

Экс-директор «Трактора» Баландин: «Заварухину не хватает опыта работы в плей-офф»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением насчет поражения команды в первом матче полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:5, 0-1).

«Как я предполагал, «Трактору» после долгого перерыва будет тяжело. Большая пауза сыграла не в пользу команды, и игроки не были готовы к борьбе, за исключением Робинсона, Котляревского и еще нескольких человек. Но это только первая игра. Будем надеяться, что Зак Фукале вернется в строй. Главный тренер Алексей Заварухин впервые в такой ситуации оказался, и видно, что ему не хватает опыта работы в плей-офф. Кураж — это хорошо, но когда надо взбодрить команду, уже не получилось. Надеемся, что на следующую игру «Трактор» соберется», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Вторая игра состоится 4 апреля в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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