Экс-директор «Трактора» Баландин: «Заварухину не хватает опыта работы в плей-офф»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением насчет поражения команды в первом матче полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:5, 0-1).

«Как я предполагал, «Трактору» после долгого перерыва будет тяжело. Большая пауза сыграла не в пользу команды, и игроки не были готовы к борьбе, за исключением Робинсона, Котляревского и еще нескольких человек. Но это только первая игра. Будем надеяться, что Зак Фукале вернется в строй. Главный тренер Алексей Заварухин впервые в такой ситуации оказался, и видно, что ему не хватает опыта работы в плей-офф. Кураж — это хорошо, но когда надо взбодрить команду, уже не получилось. Надеемся, что на следующую игру «Трактор» соберется», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Вторая игра состоится 4 апреля в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.