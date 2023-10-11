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Сегодня, 14:47

Анисимов — о критике Ротенбергом льда: «Это личное мнение, спасибо, что он его до нас доносит»

Алина Савинова
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Главный арбитр КХЛ и член совета директоров лиги Алексей Анисимов высказался о жалобах на качество льда в Тольятти и Нижнем Новгороде со стороны главного тренера СКА Роман Ротенберга.

«Единственная проблема со льдом в Нижнем Новгороде — это качество воды. Что бы технические службы ни делали, они эту проблему решить не в силах. «Торпедо» играет на этом льду и играет успешно. Что касается Тольятти, то от других команд я жалоб не слышал. Это личное мнение Романа Борисовича, спасибо ему, что он его до нас доносит. Лед, с одной стороны, для всех одинаковый, но кому-то больше нравится мягкий, кому-то жестче. Нет критериев идеального льда», — приводит Sport24 слова Анисимова.

Также специалист отметил, что лига планирует изучить состав воды на некоторых стадионах и дать рекомендации по работе с ней.

СКА на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 16 очков в 15 встречах. Всего в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга одержал 8 побед и потерпел 7 поражений.

11 октября СКА на своем льду примет «Локомотив». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-585918-anisimov-o-kritike-lda-so-storony-rotenberga-eto-lichnoye-mneniye-spasibo-chto-on-yego-do-nas-donosit
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Алексей Анисимов
Роман Ротенберг
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