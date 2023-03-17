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Сегодня, 10:13

Анисин: «Одному из топ-клубов срочно надо делать предложение Быкову»

Алина Савинова
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Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин считает, что нужно вернуть в КХЛ Вячеслава Быкова.

«Не хватает Знарка и Быкова. Я все жду, что Вячеслав Аркадьевич возглавит какую-то команду. Возможно, он сам отказывается. Но при хороших условиях, должном отношении и отсутствии давления со стороны руководства, думаю, он бы согласился. То, что Быков не работает в нашем хоккее, это огромная потеря. Одному из топ-клубов срочно надо делать предложение на условиях Вячеслава Аркадьевича, и, я уверен, он согласится. Пару-тройку лет Быков еще может поработать. Также считаю, что в КХЛ должен вернуться Попихин. Некоторые тренеры в лиге ходят по кругу, не показывая результат, а Евгений Николаевич везде его добивался. Сейчас он успешно работает в «Хумо», — приводит «РБ Спорт» слова Анисина.

Быков в КХЛ возглавлял ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА. Уфимский и петербургский клубы под его руководством выигрывали Кубок Гагарина. С 2015 года Быков не работал тренером.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-anisin-odnomu-iz-top-klubov-khl-srochno-nado-delat-predlozhenie-na-usloviyah-by-kova/
Михаил Анисин
Хоккей
КХЛ
Вячеслав Быков
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