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Сегодня, 21:58

«Русская душа празднует победу, отдаваясь полностью». Пругова отреагировала на слова шведки Хассон

Алина Савинова
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Российская хоккеистка Анна Пругова отреагировала на заявление бывшей коллеги по «Торпедо» Ким Мартин Хассон о том, что в России после побед в матчах ее заставляли пить водку.

«Европейский менталитет очень отличается от русского. Когда твоя команда выигрывает кубок, то радуются все, включая директора, спонсора и всего персонала команды.ьДля Ким было сделано все, и даже обидно, что она так сейчас реагирует на то время в «Торнадо». Может, они в Европе вообще не празднуют победы, не знаю. Но русская душа празднует победу, отдаваясь полностью. Это был уже третий наш кубок европейских чемпионов. Три раза подряд мы брали этот кубок, и вы сами понимаете, как важно это было для всех нас. Когда бок о бок мы выигрывали кубок, и директор поднял бокал шампанского, то я ничего в этом не вижу плохого. Все было в рамках дозволенного. Конечно, может для них странно праздновать вместе с директором, но для нас это нормально», — цитирует Пругову Sport24.

Хассон выступала за подмосковный клуб в сезоне-2011/12. Она является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в составе сборной Швеции.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-12-26-kazhdyy-rasskazyvayet-po-mere-otvyaznosti-prugova-otvetila-shvedke-khasson-pozhalovavsheysya-na-opyt-igry-v-rossii
Хоккей
Анна Пругова
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