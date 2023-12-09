Аршавин о своей должности на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ: «Постараюсь не мешать Разину. Если понадобится, буду стоять в углу»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о должности помощника тренера Андрея Разина на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, какие обязанности входят в его должность помощника тренера Андрея Разина на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

«Стал помощником Андрея Разина всего две-три недели назад. Такое предложение сделал Дмитрий Сычев. Решил, почему бы не согласиться. Ответил: «Давай, хорошо». Постараюсь не мешать Андрею Владимировичу. Что скажут делать, то и буду. Если понадобится постоять в углу — пожалуйста. Ни на что не претендую», — заявил Аршавин RT.

Андрей Разин и Андрей Аршавин будут возглавлять команду дивизиона Харламова.

ФОНБЕТ Матч звезд пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге с 9 по 10 декабря. Данное мероприятие станет 14-м в истории лиги и 2-м, которое пройдет в северной столице России.