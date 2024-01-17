17 января «Авангард» в Омске на территории домашнего ледового комплекса G-Drive Арена примет московский ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть встречу «Авангард» — «ЦСКА» в прямом эфире и бесплатно можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.15 мск. Видеотрансляцию игры также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями противостояния регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «ЦСКА» с помощью матч-центра «СЭ».

«Авангард» под руководством Михаила Кравеца набрал 71 балл, располагаясь на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА Сергея Федорова находится на седьмом месте с 56 очками на «Западе». В последний раз команды встречались 9 ноября 2023 года. Тогда омичи в гостях победили москвичей со счетом 6:4.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.