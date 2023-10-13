«Авангард» победил московское «Динамо»

Сегодня, 18:49
«Авангард» дома обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
У омичей забивали Михаил Гуляев, Рид Буше и Игорь Мартынов.
«Авангард» набрал 20 очков и поднялся на 6-е место турнирной таблицы «Востока». «Динамо» с 23 очками занимает 5-е место «Запада».
«Авангард» в следующем матче сыграет с «Локомотивом» 15 октября. «Динамо» примет «Сибирь» 16-го числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Гуляев — 2 (Николишин, Ткачев), 24:35 — 1:0. Буше — 9 (бол., Шарипзянов), 27:39 — 2:0. Мартынов — 2 (Пьянов, Беляев), 28:40 — 3:0.
Вратари: Проскуряков — К.Л. Волков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (8+15+1) — 28 (7+8+13).
Судьи: Морозов, Раводин.
13 октября. Омск. G-Drive Арена.