«Авангард» сыграет с «Нефтехимиком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 1 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Авангард» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ ТВ, также игра будет доступна на официальном сайте КХЛ в разделе трансляций. Встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начнется эфир в 19.15 по местному времени.

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