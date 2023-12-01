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Сегодня, 15:00

«Авангард» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Авангард» сыграет с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ 1 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рид Буше (ХК «Авангард»).
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» сыграет с «Нефтехимиком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 1 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Авангард» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ ТВ, также игра будет доступна на официальном сайте КХЛ в разделе трансляций. Встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начнется эфир в 19.15 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
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