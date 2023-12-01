«Амур» победил минское «Динамо», Мищенко оформил ассистентский дубль

Сегодня, 14:14
«Амур» дома обыграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев ассистентский дубль оформил Иван Мищенко. У гостей один гол забил Роман Горбунов.
«Амур» набрал 37 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Динамо» потерпело 4-е поражение подряд. Минчане с 34 очками располагаются на 34-й строчке «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Капустин — 7 (Коршков, Мищенко), 0:44 — 1:0. Панюков — 3 (бол., Мищенко, Рылов), 25:32 — 2:0. Горбунов — 11 (Хэмилтон, Меркли), 51:33 — 2:1.
Вратари: Бобков — Колосов (59:27).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 24 (7+10+7) — 31 (11+9+11).
Судьи: Кулаков, Лаврентьев.
1 декабря. Хабаровск. «Платинум-Арена».