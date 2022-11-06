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Сегодня, 15:51

«Авангард» победил «Витязь» и выиграл четвертый матч подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Авангард» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились нападающие Корбэн Найт, Рид Буше и Алекс Бродхерст.

У «Витязя» шайба на счету нападающего Александра Яремчука.

«Авангард» одержал уже четвертую победу подряд в последних матчах.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Найт — 8 (Ткачев), 0:17 — 1:0. Яремчук — 9 (Уилсон, Галузин), 2:30 — 1:1. Буше — 15 (бол., Береглазов, Ткачев), 38:12 — 2:1. А. Бродхерст — 2 (Береглазов), 56:21 — 3:1.

Вратари: Демченко — Шикин (57:40).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (10+13+3) — 17 (5+2+10).

Судьи: Овчинников, Прокуратов.

6 ноября. Омск. G-Drive Арена. 11907 зрителей.

ХК Авангард
ХК Витязь
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