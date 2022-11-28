«Автомобилист» в овертайме вырвал победу у «Барыса»

«Автомобилист» в овертайме вырвал победу у «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Автором победного гола стал защитник Ник Эберт, который оформил дубль в этой встрече. Также в составе «Авто» голами отметились нападающие Виктор Неучев и Павел Куликов.

Отметим, что по ходу матча «Барыс» вел со счетом 3:1. Голы забивали форварда Никита Михайлис, Егор Петухов и Энтони Луис.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Михайлис — 3 (Гайтамиров), 0:55 — 0:1. Петухов — 10 (Шалапов, Грэм), 5:08 — 0:2. Эберт — 6, 12:37 — 1:2. Луис — 8 (Вей, Шайхмедденов), 12:51 — 1:3. Неучев — 4 (Да Коста), 28:07 — 2:3. Куликов — 2 (Хрипунов, Белоусов), 53:47 — 3:3. Эберт — 7 (бол., Да Коста), 60:36 — 4:3.

Вратари: Галкин (Бобков, 5:08) — Бояркин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 43 (14+17+11+1) — 25 (12+6+7+0).

Судьи: Беляев, Гашилов.

28 ноября. Екатеринбург. Уралец.