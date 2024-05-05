«Автомобилист» продлил контракт с форвардом Мэйсеком

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Новое соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один сезон — до 31 мая 2025 года.

Мэйсек выступает за «Автомобилист» с 2019 года. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром клуба в регулярном чемпионате и лучшим снайпером команды, набрав 47 (23+24) очков в 67 матчах. В Кубке Гагарина он провел 17 игр, в которых отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

По итогам сезона-2023/24 «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей КХЛ.