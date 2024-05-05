Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:49

«Автомобилист» продлил контракт с форвардом Мэйсеком

Алина Савинова
Брукс Мэйсек.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Новое соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один сезон — до 31 мая 2025 года.

Мэйсек выступает за «Автомобилист» с 2019 года. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром клуба в регулярном чемпионате и лучшим снайпером команды, набрав 47 (23+24) очков в 67 матчах. В Кубке Гагарина он провел 17 игр, в которых отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

По итогам сезона-2023/24 «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей КХЛ.

Источник: https://t.me/hc_avtomobilist/10121
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
0
Читайте также
Защитник «Металлурга» Яковлев: «В Москве намного чище и лучше, чем в Нью-Йорке»
Главная пасхальная служба в храме Христа Спасителя в Москве пройдет 4 мая
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Кузя отомстит Панарину за Ови, а Боб вернет «Бостону» его 2023-й? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Восточной конференции
В Японии осенью планируют начать тесты препарата для выращивания зубов
В Нью-Йорке прошло шествие в память о ветеранах Второй мировой войны
Популярное видео
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Миронова: «Дерби есть испокон веков. Почему игрок кому-то должен угождать?»

Главный тренер СКА Ротенберг поздравил россиян с Пасхой