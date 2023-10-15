«Автомобилист» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге 15 октября 2023. Хозяева победили — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Автомобилист» (26 очков) занимает третье место в Восточной конференции, «Витязь (10) занимает последнюю, 11-ю строчку на «Западе».

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