Барулин продлил контракт с «Амуром» на один сезон

Нападающий Владислав Барулин заключил новое соглашение с «Амуром». Хоккеист подписал с хабаровской командой односторонний контракт на один сезон.

«Для меня важным было продолжить выступать за хабаровский «Амур», несмотря на интерес других клубов. Болельщики и город стали уже родными для меня. Не собираюсь останавливаться в своем личном прогрессе. Обязательно постараюсь улучшить свой прошлогодний результат, а также помочь команде пройти первый раунд в плей-офф в следующем сезоне», — приводит пресс-служба клуба слова Барулина.

В этом сезоне форвард провел 62 матча в регулярном чемпионата КХЛ, набрав 31 (17+14) очко. В шести играх плей-офф он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Также в этом чемпионате Барулин достиг отметки в 100 матчей за хабаровскую команду.