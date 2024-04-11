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Сегодня, 14:21

КХЛ определилась с датой старта следующего чемпионата

Виктория Кравченко
Игра в хоккей
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила дату начала следующего регулярного чемпионата сезона-2024/25.

Сезон начнется 3 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют «Локомотив» и другой финалист текущего сезона. Он определися в ближайшее время в полуфинальной паре между «Металлургом» и «Автомобилистом». Клубом-хозяином первого матча сезона-2024/25 станет обладатель Кубка Гагарина — 2024.

Сезон-2023/24 стартовал 1 сентября матчем между ЦСКА и «Ак Барсом». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Полная структура и сроки проведения КХЛ сезона-2024/25 будут объявлены позднее.

Хоккей
КХЛ
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