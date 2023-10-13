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Сегодня, 18:41

«Локомотив» всухую обыграл «Барыс» и одержал третью победу подряд

Алина Савинова
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«Локомотив» на выезде разгромил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:0.

За ярославскую команду заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Даниил Тесанов, а также Даниил Бут и Павел Красковский, на счету которых дубли.

Эта победа стала третьей подряд для «Локомотива» в КХЛ. Клуб из Ярославля поднялся на первое место в таблице «Запада», набрав 29 очков в 18 играх. «Барыс» занимает 10-ю строчку в таблице Восточной конференции (15 очков в 18 матчах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Голы: Бут — 2 (Шалунов), 3:36 — 0:1. Красковский — 3 (Полунин, Кожевников), 32:05 — 0:2. Красковский — 4 (бол., Рафиков, Лихачев), 41:37 — 0:3. Шалунов — 7 (бол., Гернат, Чехович), 46:37 — 0:4. Бут — 3 (Шалунов), 56:28 — 0:5. Тесанов — 3 (бол., А. Волков, Гернат), 59:29 — 0:6.

Вратари: Паскуале — Бочаров.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 25 (5+9+11) — 31 (12+8+11).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

13 октября. Астана. Барыс-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
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