«Северсталь» в серии буллитов переиграла «Барыс»

Сегодня, 18:55
«Северсталь» одержала победу над «Барысом» по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0 Б.
Обе команды не смогли отличится в основное время и овертайм. Победитель встречи определялся в серии буллитов, где точнее были игроки «Северстали» — 1:0.
«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 54 очка за 57 матчей.
«Северсталь» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице «Запада» с 56-ю очками за 55 встреч.
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«Барыс» (Астана) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: Иванцов.
Вратари: Гудачек — Шугаев.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 26 (10+2+11+3) — 36 (11+17+8+0).
Судьи: Белов, Беляев.
25 января. Астана. Барыс-Арена.