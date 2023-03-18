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Сегодня, 15:39

Батрак заявил, что «Авангард» является фаворитом серии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Артем Батрак высказал мнение на счет серии «Авангард» — «Металлург» второго раунда плей-офф КХЛ.

«На мой взгляд, «Авангард» является фаворитом серии. Это подтвердилось в первом матче, хотя омская команда выглядела лучше не на протяжении всей игры. В прошлой серии «Сибирь» играла лучше, но «Авангард» все равно побеждал. Важно, что омская команда победила в первом матче. Я рассчитывал, что у «Металлурга» будет преимущество вначале, потому что он находился в игровой форме, а по ходу серии «Авангард» уже будет пользоваться усталостью соперника. Однако «Магнитка» пока не решила свою главную проблему — нестабильность. Команда не может выдать хороший матч целиком и полностью. И опасно атакует только звено Лайпсик — Майе — Голдобин, но нужна помощь и других троек. Так что «Авангард» для меня фаворит, но «Металлург» со счетов не сбрасываем», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».
Первый матч «Металлург» — «Авангард» завершился со счетом 1:2 ОТ.

Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта. Начало — в 14.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-batrak-avangard-yavlyaetsya-favoritom-serii-magnitka-poka-ne-reshila-glavnuyu-problemu-nestabil-nost/
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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