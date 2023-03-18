Батрак заявил, что «Авангард» является фаворитом серии

Хоккейный эксперт Артем Батрак высказал мнение на счет серии «Авангард» — «Металлург» второго раунда плей-офф КХЛ.

«На мой взгляд, «Авангард» является фаворитом серии. Это подтвердилось в первом матче, хотя омская команда выглядела лучше не на протяжении всей игры. В прошлой серии «Сибирь» играла лучше, но «Авангард» все равно побеждал. Важно, что омская команда победила в первом матче. Я рассчитывал, что у «Металлурга» будет преимущество вначале, потому что он находился в игровой форме, а по ходу серии «Авангард» уже будет пользоваться усталостью соперника. Однако «Магнитка» пока не решила свою главную проблему — нестабильность. Команда не может выдать хороший матч целиком и полностью. И опасно атакует только звено Лайпсик — Майе — Голдобин, но нужна помощь и других троек. Так что «Авангард» для меня фаворит, но «Металлург» со счетов не сбрасываем», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

Первый матч «Металлург» — «Авангард» завершился со счетом 1:2 ОТ.

Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта. Начало — в 14.00 мск.