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Сегодня, 19:09

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и повел 2-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ак Барс» — «Адмирал» — 2:1.
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» на своем льду обыграл «Адмирал» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ — 2:1.

В составе казанского клуба отличились Илья Сафонов и Вадим Шипачев. За «Адмирал» забил Антон Берлев.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 20 марта во Владивостоке.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Берлев — 3, 14:03 — 0:1. Сафонов — 2 (Воронков, Петров), 27:35 — 1:1. Шипачев — 1 (Кагарлицкий), 53:47 — 2:1.

Вратари: Билялов — Серебряков (57:20).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (16+10+10) — 23 (9+9+5).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

18 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8890 зрителей.

Счет в серии: 2-0

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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