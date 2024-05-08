Бердин в рамках трехстороннего обмена между «Сочи», СКА и «Авангардом» отправился в Омск

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин, как и сообщал «СЭ», перешел в «Авангард», сообщается на официальном сайте клуба.

В рамках трехстороннего обмена 26-летний россиянин отправился в омский клуб, сочинцы получили форварда «Авангарда» Дениса Венгрыжановского и голкипера СКА Сергея Иванова, который арендован на один сезон. Двусторонний контракт Венгрыжановского рассчитан до 31 мая 2025 года.

В минувшем сезоне Бердин отыграл 50 матчей за «Сочи». Его средний процент отраженных бросков составил 91,1.