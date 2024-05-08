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Сегодня, 15:48

Бердин в рамках трехстороннего обмена между «Сочи», СКА и «Авангардом» отправился в Омск

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Сочи» Михаил Бердин, как и сообщал «СЭ», перешел в «Авангард», сообщается на официальном сайте клуба.

В рамках трехстороннего обмена 26-летний россиянин отправился в омский клуб, сочинцы получили форварда «Авангарда» Дениса Венгрыжановского и голкипера СКА Сергея Иванова, который арендован на один сезон. Двусторонний контракт Венгрыжановского рассчитан до 31 мая 2025 года.

В минувшем сезоне Бердин отыграл 50 матчей за «Сочи». Его средний процент отраженных бросков составил 91,1.

ХК Авангард
ХК СКА
ХК Сочи
Михаил Бердин
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