Билялетдинов об игре «Ак Барса»: «Выходим ли из кризиса? Пока это не то, что мы хотим»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Отдача хорошая, ребята стараются делать то, что мы говорим, это радует. Нужная победа. Выходит ли команда из кризиса? Динамика хорошая, да, но есть еще вопросы, которые надо решать. Они потихонечку решаются, пока это не то, что мы хотим», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд. Команда набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.