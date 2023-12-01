Заварухин назвал причины поражения от «Ак Барса»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошее было начало — контролировали шайбу, создавали моменты. Но попались на контратаку: должны были в этой смене забивать сами, соперник воспользовался своим шансом. Такой день подарков, индивидуальных ошибок, которые привели к поражению. Было хорошее движение, команда играла, но двух голов недостаточно, плюс индивидуальные ошибки решили исход матча», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Автомобилист» с 42 очками расположился на 7-й строчке «Востока».