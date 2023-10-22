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Сегодня, 20:24

Билялетдинов о Билялове в матче с ЦСКА: «Неплохо, когда спортсмена сразу бросают в мясорубку»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ и рассказал о роли вратаря казанцев Тимура Билялова в успехе команды.

28-летний голкипер из-за травмы пропустил несколько недель и впервые вышел на лед после выздоровления.

«Игра была очень хорошая, все получили удовольствие. Обе команды показывали хороший уровень, с действовали большим желанием, правильно и интересно. Доволен ребятами, они серьезно подошли к матчу и добились результата. Тимур Билялов показал себя хорошо. На самом деле неплохо, когда спортсмена так сразу бросают в мясорубку, он мобилизуется. Да и мы понимали, что он уже готов играть. Кателевский получил удар, пока ничего конкретного сказать не могу», — сказал Билялетдинов.

ЦСКА в текущем сезоне проиграл оба матча «Ак Барсу» с общим счетом 3:9. В прошлом сезоне команды встречались между собой в финале Кубка Гагарина, московский клуб одержал победу в серии со счетом 4-3.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Зинэтула Билялетдинов
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