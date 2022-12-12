Бобков, Панин и Гусев стали лучшими игроками недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Игорь Бобков («Автомобилист»), одержавший 2 победы в 2 матчах недели. Он отразил 97,18% бросков при коэффициенте надежности 1,01.

Лучшим защитником стал Григорий Панин («Салават Юлаев»), набравший 2 (1+1) очка в 2 играх. Панин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4».

Лучшим нападающим выбран Никита Гусев (СКА), забросивший 4 шайбы в 2 играх недели. Гусев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Нападающий Станислав Яровой признан лучшим новичком недели в КХЛ. На счету форварда «Витязя» 2 шайбы в 2 играх.