Буцаев заявил, что планирует остаться в «Витязе» на следующий сезон

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев заявил, что планирует остаться в клубе на следующий сезон.

«Ребята, которые принимали участие в матчах, были достойны места в составе. Спортсмен ежедневно должен прогрессировать. У любого молодого игрока будут спады и подъемы. Опытные ребята держали уровень. Хотелось бы, чтобы было поменьше травм. Был момент, когда мы теряли много игроков, но вышли с честью из этой ситуации. Доволен отношением ребят. Контракт с «Витязем» у меня до 30 апреля этого года. Мы еще в рабочем процессе, разговор пока не вели. Думаю, что на днях этот вопрос будет решен. Хотелось бы мне остаться в «Витязе»? Почему бы и нет?» — приводит слова Буцаева «РБ Спорт».