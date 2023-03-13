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Сегодня, 19:01

Буцаев заявил, что планирует остаться в «Витязе» на следующий сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев заявил, что планирует остаться в клубе на следующий сезон.

«Ребята, которые принимали участие в матчах, были достойны места в составе. Спортсмен ежедневно должен прогрессировать. У любого молодого игрока будут спады и подъемы. Опытные ребята держали уровень. Хотелось бы, чтобы было поменьше травм. Был момент, когда мы теряли много игроков, но вышли с честью из этой ситуации. Доволен отношением ребят. Контракт с «Витязем» у меня до 30 апреля этого года. Мы еще в рабочем процессе, разговор пока не вели. Думаю, что на днях этот вопрос будет решен. Хотелось бы мне остаться в «Витязе»? Почему бы и нет?» — приводит слова Буцаева «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-butsaev-hotelos-by-mne-ostat-sya-v-vityaze-pochemu-by-i-net-na-dnyah-e-tot-vopros-budet-reshen/
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
Вячеслав Буцаев
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