Буллит Попова принес «Витязю» победу над «Куньлунем»

Сегодня, 17:40
«Витязь» в матче Кубка мэра Москвы обыграл «Куньлунь» (4:3 Б). Победный буллит на счету нападающего Виталия Попова.
В составе китайской команды во всех трех шайбах поучаствовал форвард Остин Вонг.
Кубок мэра Москвы
«Витязь» (Московская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Савчик — 1 (бол., Цицюра, Рой), 6:33 — 1:0. Угольников — 1 (бол., Кара, Галузин), 15:30 — 2:0. Т. Вонг — 1 (Броссо, О. Вонг), 20:22 — 2:1. Лесли — 2 (О. Вонг, Фрэм), 33:04 — 2:2. Кара — 2 (Савчик), 33:20 — 3:2. Броссо — 6 (Т. Вонг, О. Вонг), 58:46 — 3:3.
Победный буллит: Попов.
Вратари: Шикин — Джурасик (58:40 — 58:46).
Штраф: 10 — 16.
Броски: 40 (17+12+5+6) — 32 (8+15+8+1).
Судьи: Мочалов, Светилов.
26 августа. Москва. Мегаспорт.
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