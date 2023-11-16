Быков считает, что у Шипачева есть все шансы побороться за звание абсолютного рекордсмена КХЛ

Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков отреагировал на достижение форварда «Ак Барса» Вадима Шипачева.

36-летний хоккеист добрался до отметки в 900 очков в КХЛ. По этому показателю его опережает только Сергей Мозякин, уже завершивший карьеру (928 очков).

«Шипачев — талантливый хоккеист, ему по силам бить рекорды и дальше. Это достижение не должно никого удивлять. У Вадима есть все шансы догнать Сергея Мозякина и побороться за звание абсолютного рекордсмена КХЛ. Это серьезная заявка. Очень приятно, что есть игроки, которые могут бить рекорды. Посмотрим, дойдет ли он до 1000 очков, я ему этого желаю», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Шипачев играет за «Ак Барс» с 2022 года. Ранее он выступал за «Динамо», СКА, «Северсталь» и «Вегас» в НХЛ.