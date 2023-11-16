Сегодня, 23:30
«Ак Барс» и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев — 4:1.
Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Ак Барс» (40 очков) после 31 матча поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (45) идет вторым на «Западе».
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