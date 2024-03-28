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28 марта, 19:21

Быков сомневается, что отношения между ФХР и ИИХФ улучшатся после расторжения контракта Федотова с ЦСКА

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение ЦСКА расторгнуть контракт с вратарем команды Иваном Федотовым.

«Я уважаю тренерский штаб с его главным тренером Сергеем Федоровым и полностью доверяю принятым решениям. Люди со стороны не имеют внутренней информации. Это прерогатива клуба — принимать такого рода решения. Улучшатся ли отношения ФХР с ИИХФ после расторжения контракта? Сомневаюсь», — сказал Быков «СЭ».

По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего был отправлен на прохождение военной службы. Перед сезоном-2023/24 вратарь вернулся в ЦСКА.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Быков
ФХР
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