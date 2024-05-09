Тардиф анонсировал заявление ИИХФ после решения ФХР оспорить штраф за игру Федотова в ЦСКА

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» отреагировал на намерение Федерации хоккея России (ФХР) оспорить решение о штрафе в размере один миллион швейцарских франков за выступление вратаря Ивана Федотова в КХЛ в сезоне-2023/24 в составе ЦСКА.

«Скоро на эту тему выйдет пресс-релиз ИИХФ», — сказал Тардиф «СЭ».

В мае 2022 года Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Летом того же года он был отправлен на прохождение военной службы. Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года.

В августе 2023 года ИИХФ объявила, что хоккеист нарушил контракт с «Филадельфией», заключив соглашение с армейцами. Федерация приняла решение дисквалифицировать игрока на 4 месяца (срок должен был отсчитываться с 1 сентября 2023 года) и наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на один сезон.

1 сентября Федотов провел первый матч за армейцев в регулярном чемпионате-2023/24. В итоге на его счету 44 матча в регулярке и 5 игр в плей-офф в минувшем сезоне КХЛ.

В марте 2024 года ЦСКА расторг контракт с Федотовым, после чего 27-летний россиянин присоединился к «Филадельфии».