Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин: «Мы никогда не дрались с Толчинским»

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» заявил, что не вступал в конфликт с нападающим Сергеем Толчинским.

— Были ли в «Авангерде» конфликт или драка с Сергеем Толчинским?

— Нет, конечно. Мы никогда не дрались с Толчинским. Что за выдумки? Первый раз слышу об этом.

Рябыкин работал главным тренером «Авангарда» с мая по октябрь 2022 года. После отставки специалиста появилась информация о том, что у него был конфликт с Толчинским, который едва не закончился дракой.