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Сегодня, 18:30

Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин: «Мы никогда не дрались с Толчинским»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Сергей Толчинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» заявил, что не вступал в конфликт с нападающим Сергеем Толчинским.

— Были ли в «Авангерде» конфликт или драка с Сергеем Толчинским?

— Нет, конечно. Мы никогда не дрались с Толчинским. Что за выдумки? Первый раз слышу об этом.

Рябыкин работал главным тренером «Авангарда» с мая по октябрь 2022 года. После отставки специалиста появилась информация о том, что у него был конфликт с Толчинским, который едва не закончился дракой.

Дмитрий Рябыкин. «Некоторые не хотели работать больше, чем было нужно». Тренер Рябыкин — о двух увольнениях за сезон

Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин
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