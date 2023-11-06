Бывший владелец «Йокерита»: «Жалею о том, что клуб вступил в КХЛ»

Бывший владелец и председатель правления «Йокерита» Харри Харкимо заявил, что жалеет, что в сезоне-2014/15 клуб вступил в КХЛ.

«Это было плохо, и я сожалею, что отправил «Йокерит» в КХЛ. В России у меня больше ничего нет. Я ушел из клуба пять лет назад.

Он отметил, что команда начала сотрудничать с Россией до событий в Крыму и спецоперации на Украине.

«Оглядываясь назад, это была ошибка, но тогда я так не думал. Все компании сотрудничали с россиянами. Оглядываясь назад, легко сказать, что это была ошибка», — добавил Харкимо Ilta-Sanomat.

«Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15 по сезон-2021/22. 25 февраля 2022 года финский клуб отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.