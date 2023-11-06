Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:07

Бывший владелец «Йокерита»: «Жалею о том, что клуб вступил в КХЛ»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший владелец и председатель правления «Йокерита» Харри Харкимо заявил, что жалеет, что в сезоне-2014/15 клуб вступил в КХЛ.

«Это было плохо, и я сожалею, что отправил «Йокерит» в КХЛ. В России у меня больше ничего нет. Я ушел из клуба пять лет назад.

Он отметил, что команда начала сотрудничать с Россией до событий в Крыму и спецоперации на Украине.

«Оглядываясь назад, это была ошибка, но тогда я так не думал. Все компании сотрудничали с россиянами. Оглядываясь назад, легко сказать, что это была ошибка», — добавил Харкимо Ilta-Sanomat.

«Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15 по сезон-2021/22. 25 февраля 2022 года финский клуб отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.

КХЛ
ХК Йокерит
4
Читайте также
Юран — о поражении «Пари НН» от ЦСКА: «Довольны футболистами, играли с самоотдачей»
Ходыкин — о судействе: «Мы не можем требовать результата. Только требовать работы от самих себя»
Институт прикладной геофизики: на Земле произошла сильная магнитная буря
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
В ВСУ рассказали о реакции солдат на слова Залужного
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вишневский рассказал, в чем нужно прибавить «Спартаку»

Гусев признан лучшим форвардом недели в КХЛ