Вишневский рассказал, в чем нужно прибавить «Спартаку»

Защитник и капитан «Спартака» Дмитрий Вишневский ответил на вопрос о том, какие аспекты игры необходимо улучшить красно-белым.

«В чем еще нам нужно прибавлять? В тех мелочах, из-за которых происходят ошибки. Где-то мы засыпаем, где-то проигрываем стыки. Исправление этих деталей станет залогом хорошей игры. И чуть-чуть удачи не помешает, конечно. Без удачи никуда», — цитирует Вишневского Legalbet.

На данный момент «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков за 27 матчей.

6 ноября красно-белые на своем льду примут СКА. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.