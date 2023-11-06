Назаров ответил экс-владельцу «Йокерита» Харкимо цитатой из произведения Пушкина

Известный российский тренер Андрей Назаров ответил бывшему владельцу финского клуба «Йокерит» Харри Харкимо.

Ранее тот заявил, что жалеет о вступлении команды в КХЛ в сезоне-2014/15.

Чтобы объяснить свою точку зрения, тренер вспомнил строки из произведения Александра Пушкина «Медный всадник»: «По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца».